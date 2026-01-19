Erstmals mehr Ganzjahres- als Sommer-/Winterreifen über Check24 bestellt

Seitens der Check24 Autoteile GmbH spricht man von einem „Wendepunkt im Reifenkauf in Deutschland“, womit der Betreiber der gleichnamigen Vergleichsplattform meint, dass im vergangenen Jahr über sie erstmals 50 Prozent aller Reifenbestellungen auf Profile für einen ganzjährigen Einsatz entfallen sind. Gegenüber 2024 entspreche dies einem Zuwachs um sechs Prozentpunkte, wie es unter Berufung auf eine Auswertung der Reifenkäufe auf Check24 weiter heißt. Dies wird als „deutlicher Hinweis auf die wachsende Bedeutung dieser Reifenkategorie“ gewertet, selbst wenn sich nach wie vor eine regionale Abhängigkeit zeigt. So wird mit 76 Prozent für die Stadtstaaten Berlin und Hamburg ein besonders hoher Anteil an Ganzjahresreifenbestellungen genannt, während er in Thüringen und Sachsen „nur“ bei jeweils 32 Prozent gelegen habe sowie die Quoten im Norden der Republik generell höher ausfallen als in Richtung Süden.

