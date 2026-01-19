Dunlop zeigt mediale (Tennis-)Präsenz bei Australian Open

Sumitomo Rubber Industries (SRI) bleibt mit seiner Marke Dunlop dem Spitzentennis verpflichtet. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei man als Sponsoringpartner der Übertragungen der seit gestern laufenden Australian Open in immerhin 46 europäischen Ländern medial präsent, auch in Deutschland (Eurosport 1). Dunlop zähle bereits seit Jahren zu den Schlüsselpartnern des Grand-Slam-Tennisturniers, das noch bis zum 1. Februar in Melbourne läuft, und fungiere außerdem als „offizieller Balllieferant“. Im Rahmen der Kampagne sollen „Werte wie Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit aus dem Profitennis auf die Reifenindustrie übertragen“ werden, heißt es dazu in einer Mitteilung von Dunlop Tyre Europe mit Sitz in Offenbach. Der Reifenhersteller Dunlop ist bereits seit den 1920er Jahren auch als Hersteller von Tennisbällen und später -schlägern aktiv, ein Geschäft, das Sumitomo Rubber Industries nach der Übernahme von Dunlop fortgesetzt hatte.