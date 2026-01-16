Handtmann Metallguss Werk will Felgen durch Aluminiumdruckgussverfahren revolutionieren

Die Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co KG hat innerhalb des Druckgussverfahrens Gießprozesse weiterentwickelt, die erstmals die Fertigung kompletter Aluminiumräder ermöglichen. Die neuen Light-Performance-Räder wiegen laut Unternehmensangaben bis zu 20 Prozent weniger als herkömmliche Räder aus dem Niederdruckguss. Damit erschließe der 360°-Lösungsanbieter ein bisher im Druckguss unerreichbares Marktsegment und setze laut eigenen Angaben neue Maßstäbe in der Branche.

