Falken Tyre Europe erweitert Line-up des Euroall Season AS220 Pro

Seit 2023 beliefert Falken Tyre Europe den hiesigen Reifenmarkt mit dem neuen Euroall Season AS220 Pro. Wie der Hersteller dazu jetzt mitteilt, habe man das Sortiment des aktuellen UHP-Ganzjahresreifens erst jüngst noch einmal ausgebaut. Der Reifen „für performanceorientierte Fahrzeuge“ sei nun in 54 Größen mit 17 bis 21 Zoll Durchmesser und Querschnitten von 35 bis 65 Prozent und den Speedindizes V (bis 240 km/h) und W (bis 270 km/h) verfügbar. Vor dem Beginn der derzeit noch laufenden Umrüstsaison waren dies noch 46 Größen. Der Falken Euroall Season AS220 Pro wird vom Hersteller als „Multitalent“ beschrieben und verhalte sich „nicht nur exzellent auf nassen Fahrbahnen“, sondern gewährleiste außerdem „auch eine gute Winterperformance mit ausreichend Sicherheitsreserven auf verschneiten Fahrbahnen“, so Falken Tyre Europe in einer Mitteilung.