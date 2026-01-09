Pyrum Innovations und Joint-Venture-Partner Unitank wollen „bis zehn Recyclinganlagen“ errichten

Pyrum Innovations hat ein Joint Venture mit dem in Hamburg ansässigen unabhängigen Betreiber von Tanklagern Unitank geschlossen. Gemeinsam wollen die Partner als UniPyrum – künftig ein eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Hamburg, an dem Unitank 51 Prozent halten wird – „an fünf bis zehn Standorten hochmoderne Recyclinganlagen für die zirkuläre Verarbeitung von Altreifen errichten“, wie es dazu in einer Mitteilung des in Dillingen/Saar ansässigen Betreibers von Pyrolyseanlagen heißt. Jedes der avisierten Werke würde dabei eine Recyclingkapazität von mindestens 22.000 Tonnen Altreifen pro Jahr besitzen, so Pyrum Innovations. Konkret geplant werde derzeit bereits ein Recyclingwerk im thüringischen Emleben auf dem Gelände eines bestehenden Unitank-Lagers; dafür werde „kurzfristig der Start des Genehmigungsprozesses erwartet“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen