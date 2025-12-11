B2B-Shop für Schmier-/Betriebsstoffe der Marke Mannol gestartet

Die Produkte der Schmierstoffmarke Mannol werden von UAB SCT Lubricants (Klaipėda/Litauen) hergestellt und von der im schleswig-holsteinischen Wedel ansässigen Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH vermarktet. Dass das Kürzel SCT zu Sudheimer Car Technik „passt“, ist dabei kein Zufall: Denn beide Unternehmen gehören Juri Sudheimer ebenso wie noch SCT Chemicals FZE mit Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Mannol-Sortiment soll mehr als 500 Produkte angefangen bei Motor- und Getriebeölen über Betriebsflüssigkeiten oder Autopflegeartikel bis hin zu speziellen Schmierstofflösungen für die Industrie umfassen, die global vertrieben werden. Für eben diesen Zweck hat der Anbieter einen neuen Webshop für Gewerbekunden gestartet. Unter b2b.sct-germany.de können Werkstätten, Serviceunternehmen und Fachhändler ab sofort die Schmier- und Betriebsstoffe des Anbieters insofern direkt von ihm beziehen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen