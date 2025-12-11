B2B-Shop für Schmier-/Betriebsstoffe der Marke Mannol gestartet

Der neue B2B-Webshop für Produkte der Marke Mannol soll Werkstätten, Serviceunternehmen und Fachhändler direkten Zugriff auf ein laut Anbieter mehr als 500 Schmier- und Betriebsstoffe umfassendes Sortiment bieten (Bild: Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH)

Die Produkte der Schmierstoffmarke Mannol werden von UAB SCT Lubricants (Klaipėda/Litauen) hergestellt und von der im schleswig-holsteinischen Wedel ansässigen Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH vermarktet. Dass das Kürzel SCT zu Sudheimer Car Technik „passt“, ist dabei kein Zufall: Denn beide Unternehmen gehören Juri Sudheimer ebenso wie noch SCT Chemicals FZE mit Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Mannol-Sortiment soll mehr als 500 Produkte angefangen bei Motor- und Getriebeölen über Betriebsflüssigkeiten oder Autopflegeartikel bis hin zu speziellen Schmierstofflösungen für die Industrie umfassen, die global vertrieben werden. Für eben diesen Zweck hat der Anbieter einen neuen Webshop für Gewerbekunden gestartet. Unter b2b.sct-germany.de können Werkstätten, Serviceunternehmen und Fachhändler ab sofort die Schmier- und Betriebsstoffe des Anbieters insofern direkt von ihm beziehen.

  1. Daniel says:

    Mannol ist teilweise sehr undurchsichtig, was Freigaben und Spezifikationen betrifft. Hergestellt nach Spezifikation ist halt noch lange keine offizielle Herstellerfreigabe. Aktuell – stand heute – ist es zum Beispiel so, dass dass 7722 „MANNOL Longlife 508/509 0W-20 Motoröl“ NICHT (mehr) in der offiziellen VAG Freigabeliste auftaucht. Soll sich jeder seinen Teil bei denken…..aber will ich als Werkstatt das Risiko eingehen?

