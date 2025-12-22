https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Setzer-Nikolai.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-12-22 12:10:172025-12-22 12:10:17„Mission erfüllt“ – Setzer und Kötz zum Wechsel an der Conti-Spitze
„Mission erfüllt“ – Setzer und Kötz zum Wechsel an der Conti-Spitze
Zum Jahreswechsel wird Christian Kötz neuer Continental-Vorstandsvorsitzender und löst damit früher als erwartet Nikolai Setzer in diese Position ab. Die Neuaufstellung von Continental sei auf einem sehr guten Weg und seine Mission erfüllt“, erklärt Letzterer, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wachwechsel an der Konzernspitze sei. Selbst wenn es bis dato immer hieß, erst nach dem für kommendes Jahr geplanten ContiTech-Verkauf werde es so weit sein für diesen Schritt.
