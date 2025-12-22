„Mission erfüllt“ – Setzer und Kötz zum Wechsel an der Conti-Spitze

„Mich macht sehr stolz, dass ich über 28 Jahre ein Teil von Continental war und in dieser Zeit mit so vielen besonderen Menschen zusammenarbeiten durfte, um einen Beitrag zu leisten, Wert zu schaffen und das Unternehmen nachhaltig erfolgreich aufzustellen“, sagt der scheidende Continental-Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer (Bild: NRZ/Christian Marx)

Zum Jahreswechsel wird Christian Kötz neuer Continental-Vorstandsvorsitzender und löst damit früher als erwartet Nikolai Setzer in diese Position ab. Die Neuaufstellung von Continental sei auf einem sehr guten Weg und seine Mission erfüllt“, erklärt Letzterer, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wachwechsel an der Konzernspitze sei. Selbst wenn es bis dato immer hieß, erst nach dem für kommendes Jahr geplanten ContiTech-Verkauf werde es so weit sein für diesen Schritt.

