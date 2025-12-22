Pirellis Cyber Tyre erfährt weltweite Anerkennung mit weiteren Awards

Nur wenige Wochen nach seiner Auszeichnung in den USA (AutoTech Breakthrough Awards) als innovativste Technologie im Reifensektor, hat der Cyber Tyre von Pirelli drei weitere renommierte internationale Preise erhalten. In Frankreich gewann er bei der achten Ausgabe der Automobile Awards in der Kategorie „Sicherheit“. Die zweite Ehrung kam von Autobest, einer unabhängigen Automobiljury, die 32 europäische Länder repräsentiert. Und Frost & Sullivan, ein US-amerikanisches Marktanalyseunternehmen, verlieh Pirelli nun die dritte Auszeichnung: Es kürte das Unternehmen „für die bahnbrechende Innovation“ des Cyber Tyre zum „Unternehmen des Jahres“. Die Technologie zeige, „wie digitale Systeme sogar traditionelle Automobilkomponenten neu definieren können“, so die Begründung.

