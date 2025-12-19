Rund um die Welt VMI-Feierlichkeiten zum 80-Jährigen

Der nach eigenen Angaben weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter beschäftigende Maschinenhersteller VMI – eine 100-prozentige Tochter der niederländischen TKH Group – ist in der Branche für ihre Anlagen rund um die Reifenfertigung bekannt und hat in diesem Jahr sein 80-Jähriges gefeiert. Und das global: Den Feierlichkeiten zum Erreichen dieses Meilensteins, die unter dem Motto „In 80 Jahren um die Welt“ von Anfang April bis Ende November an verschiedenen Standorten des Unternehmens in Yantai (China), Stow (USA), Itatiaia (Brasilien), Leszno (Polen) und Vadodara (Indien) stattgefunden haben, wohnten demnach alles in allem 3.000 Teilnehmer bei.

