Eibach blickt auf Jubiläumsjahr voraus und auf „intensives Jahr“ zurück

,
Die Heinrich Eibach GmbH – hier das Team bei der Essen Motor Show und das im Sommer vorgestellte Projektfahrzeug – blickt auf ein spannendes Jahr voraus, in dem der Fahrwerksspezialist etwa sein 75-jähriges Jubiläum feiert (Bilder: Heinrich Eibach)

Der aktuelle Jahreswechsel ist für die Heinrich Eibach GmbH nicht nur der Moment, zurückzublicken und das zurückliegende „intensive Jahr“ zu bilanzieren, das etwa von den öffentlichkeitswirksamen Auftritten bei den PS Days in Hannover, beim „Sauerländer Tuningtreffen“ auf dem eigenen und bei der Essen Motor Show geprägt war. Er ist vor allem der Moment, um vorauszuschauen auf 2026, ein Jahr, in dem für den Fahrwerksspezialisten aus dem Sauerland eigenen Worten zufolge „eine neue Motorsportära“ anbricht und außerdem die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Firmenjubiläum warten.

