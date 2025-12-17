Vollgas in Hagen: Die Erfolgsgeschichte von Björn Kuhfuß bei Premio Hagen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Bjoern-Kuhfuss-Premio-Hagen-.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-17 13:30:092025-12-17 13:30:09Vollgas in Hagen: Die Erfolgsgeschichte von Björn Kuhfuß bei Premio Hagen
Ein Vierteljahrhundert Engagement, Entwicklung und Verantwortungsbewusstsein: Björn Kuhfuß (44) ist untrennbar mit dem Premio-Standort in Hagen verbunden. Seine Karriere, die im Jahr 2000 mit einer Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Aus dem jungen Auszubildenden von einst ist ein moderner Unternehmer und Mitinhaber geworden.
