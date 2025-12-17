Vollgas in Hagen: Die Erfolgsgeschichte von Björn Kuhfuß bei Premio Hagen

Ein Vierteljahrhundert Engagement, Entwicklung und Verantwortungsbewusstsein: Björn Kuhfuß (44) ist untrennbar mit dem Premio-Standort in Hagen verbunden. Seine Karriere, die im Jahr 2000 mit einer Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Aus dem jungen Auszubildenden von einst ist ein moderner Unternehmer und Mitinhaber geworden.

