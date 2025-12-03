Eine Klasse für sich: Generals „Grabber Cross A/S“

Nicht Straßen- und nicht All-Terrain-Reifen, sondern eine Art neue Klasse zwischen beiden Gattungen: So in etwa beschreibt Continental den „Grabber Cross A/S“ seiner Marke General Tire, den der Hersteller schon dieses Frühjahr als Neuheit präsentiert und dann nach und nach in immer mehr Größen eingeführt hat. Mittlerweile sind bereits 44 Artikel des Ganzjahresprofils mit EV-Compatible-Logo auf der Seitenwand im Markt verfügbar. Je nachdem wie sich die Nachfrage nach dem Produkt im Markt entwickelt, könnten aber durchaus weitere folgen, so Maximilian Oertel, Brand Manager SUV-/4×4-Reifen bei dem Anbieter. Wobei Matthias Stemwedel, Key-Account-Manager Reifenersatzgeschäft Deutschland bei Continental, im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG noch einmal nachdrücklich bestätigt, dass auch nach dem Aus der zu dem Reifenhersteller gehörenden Großhandelstochter TON (Tyres Over Night) Trading GmbH zum Ende dieses Jahres der Vertrieb der Marke General Tire durch andere Kunden beziehungsweise Händler in Deutschland sichergestellt sei – auf breiterer Basis bzw. nicht mehr nur mit den einen Partner.

