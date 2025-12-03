Dunlop-Markenstatement „Taking you beyond“ soll Wachstum vorantreiben – Continental gibt Rechte ab

Die Phase der Lizenzvereinbarung zwischen Goodyear Tire & Rubber und Sumitomo Rubber Industries (SRI) endet zum Jahreswechsel. Danach werden Pkw-Reifen der Marke Dunlop auch in Europa sowie in Nordamerika und Ozeanien wieder durch den japanischen Hersteller vermarktet. Angesichts dieses Meilensteins in der Unternehmens- und Markenentwicklung hat SRI als Hersteller hinter der Marke nun ein neues Markenstatement erschaffen, unter dem künftig die Kommunikation zur Marke Dunlop weltweit stehen sollen. Das Statement „Taking you beyond“ – auf Deutsch: Wir bringen Sie weiter – soll nicht nur Vertrauen, Erfahrung und die Fähigkeit untermalen, auch über Grenzen hinausgehen zu können, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Es soll künftig auch dabei helfen, das internationale Wachstum des Herstellers mit Produkten der Marke Dunlop voranzutreiben.

