Handels-/Kundennähe wichtig nicht zuletzt für neue Eurogrip-Reifen

In diesem Jahr hat der indische Reifenhersteller TVS Srichakra bereits zum fünften Mal mit seiner Motorrad-/Rollerreifenmarke Eurogrip Flagge gezeigt bei der Motorradmesse EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori) in Mailand/Italien. Dabei wurde sie laut Eurogrip-Marketingmanager Andrea Bianchi Milella einmal mehr dazu genutzt, um einerseits Neuheiten in der eigenen Produktpalette zu präsentieren. Wobei im Übrigen passend zum aktuellen Anbietermotto „Ride into the Wild“ ein Schwerpunkt auf Bereifungen für eher abenteuerlustige Fahrer gelegt bzw. vor Ort dementsprechend das „Trailhound Wild“ genannte Enduro-Profil erstmals einem breiteren Publikum gezeigt wurde genauso wie die laut Milella von ihm abgeleitete Version „Bee Wild“ für Motorroller/Scooter. Andererseits spielt die Messe seinen Worten zufolge noch aus einem anderen Grund eine wichtige Rolle. Denn für Eurogrip ist es demnach wichtig, einen engen Kontakt mit Reifenhändlern und auch Verbrauchern zu pflegen. Deshalb sind Techniker und Entwickler des Anbieters regelmäßig mit vor Ort bei der Messe.

