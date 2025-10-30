„Ride into the wild” – neue Eurogrip-Reifen für Enduro-/Adventure-Fans

Bei der italienischen Motorradmesse EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori), die kommende Woche an den Start geht bzw. vom 4. bis zum 9. November in Mailand/Italien stattfindet, ist die zum indischen Hersteller TVS Srichakra gehörende Reifenmarke Eurogrip wieder als Aussteller dabei – zum mittlerweile bereits fünften Mal. Denn abgesehen von Landwirtschaftsreifen gehören auch Motorradreifen zu ihrem Portfolio. „Vier Jahre nach der Einführung der ersten Eurogrip-Reifen in Europa verfügen wir heute über ein Sortiment, das aus über 150 Größen besteht, und decken damit die meisten Segmente ab”, erklärt Eurogrip-Vertiebsmanagerin Angela Batalan mit Blick auf das eigene Zweiradreifenangebot. „Die kontinuierliche Erweiterung unseres Vertriebsnetzes und die OE-Partnerschaften, die nun auch bedeutende europäische Marken umfassen, sind ein Beleg für unser Engagement, Hochleistungsreifen zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten”, wie sie ergänzt unter Verweis darauf, dass man die Messe nicht zuletzt dafür nutzen wird, um dort über das bestehende Portfolio hinaus neue Produkte für das Zweiradsegment zu präsentieren.

