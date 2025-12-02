Branchenverband NICATS gewinnt TecAlliance als Partner

Dem 2020 gegründeten und auf die Weiterentwicklung einheitlicher Strukturen für den freien Kfz-Ersatzteilmarkt spezialisierten Branchenverband NICATS (Network of Independent Catalog & Service Providers e.V.) ist die TecAlliance GmbH als Unterstützer beigetreten. Mit dem auf Datenmanagement und -prozesse im Independent Automotive Aftermarket (IAM) fokussierten Unternehmen gewinne man „einen weiteren starken Partner, der die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks erweitert und den Austausch zu technischen Anforderungen, Datensystemen und kommenden Marktentwicklungen intensiviert“, so der Verein. Dort wird dieser Schritt als strategischer Meilenstein für den unabhängigen Ersatzmarkt gewertet.

