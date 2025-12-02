Mustang im Polizeilook präsentiert legales Tuning

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Tune-it-Safe-Kampagenenfahrzeug.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-02 10:37:572025-12-02 10:37:57Mustang im Polizeilook präsentiert legales Tuning
Natürlich wurde auf der Essen Motor Show 2025 auch wieder einen Hingucker in Polizeioptik präsentiert: der Steeda Q500 Ford Mustang sieht aus wie ein Einsatzfahrzeug für die Beamten – ist aber in Wahrheit ein Showcar. Zu sehen ist er noch bis zum 7. Dezember in Halle 7 auf Stand B11.
