Mustang im Polizeilook präsentiert legales Tuning

Natürlich wurde auf der Essen Motor Show 2025 auch wieder einen Hingucker in Polizeioptik präsentiert: der Steeda Q500 Ford Mustang sieht aus wie ein Einsatzfahrzeug für die Beamten – ist aber in Wahrheit ein Showcar. Zu sehen ist er noch bis zum 7. Dezember in Halle 7 auf Stand B11.

