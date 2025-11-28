Apollo Tyres weitet sein ProPartner-Programm auf elf europäische Märkte aus

Bereits seit 2021 ist das Apollo-Tyres-Kundenbindungsprogramm ProPartner in Deutschland, der Schweiz sowie in Spanien präsent und dort dem Anbieter zufolge „ein außerordentlicher Erfolg“. Dementsprechend weitet der Reifenhersteller dieses nun auf insgesamt elf europäische Länder aus, wie es dazu aus der Deutschland-Zentrale des Herstellers in Vallendar gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG heißt. Angesprochen werden sollen dafür exklusiv die direkten Handelspartner. Und Apollo Tyres setzt sich Ziele: Bis zum 31. Mai 2026 sollen europaweit mindestens 750 ProPartner gewonnen werden, und zwar ab Januar über die drei bereits genannten Länder hinaus auch in den Niederlanden, in Belgien, Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Österreich, Polen und in Ungarn.

