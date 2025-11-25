Preisanpassungen bei Falken betreffen auch Dunlop-Reifen

Mit dem Jahreswechsel ändert die Falken Tyre Europe GmbH die Listenpreise für die von ihr vertriebenen Reifen der Marken Dunlop, Falken und Sumitomo. „Diese Anpassungen erfolgen im Rahmen unserer kontinuierlichen Ausrichtung an Marktbedingungen und der strategischen Positionierung unserer Produkte“, so das Unternehmen in einem der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden und von Sales Director Germany Replacement Thomas Langer, Senior Sales Director Central-East Europe Günther Riepl Sales Director Car Dealer Europe Marcel Majert unterzeichneten Mitteilungsschreiben.

