Haltung zeigen: Falken beteiligt sich an den Orange Days 2025

Falken Orange Days

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt die Falken Tyre Europe GmbH (Falken) wieder ein Zeichen gegen Diskriminierung und Misshandlung und leuchtet unter anderem das Foyer des City Towers in Offenbach in kräftigem Orange aus. Zudem stellte ein ehemaliger Ermittler beim LKA sein Buch im Bereich Menschenhandel und Prostitution vor.

