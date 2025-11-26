https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Falken-Orange-Days-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 07:45:432025-11-26 08:09:29Haltung zeigen: Falken beteiligt sich an den Orange Days 2025
Haltung zeigen: Falken beteiligt sich an den Orange Days 2025
Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt die Falken Tyre Europe GmbH (Falken) wieder ein Zeichen gegen Diskriminierung und Misshandlung und leuchtet unter anderem das Foyer des City Towers in Offenbach in kräftigem Orange aus. Zudem stellte ein ehemaliger Ermittler beim LKA sein Buch im Bereich Menschenhandel und Prostitution vor.
