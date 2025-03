Trost wechselt von der Select AG zu Temot International

Das Vorstandsmitglied Daniel Trost verlässt die Select AG, wo er als CDO/CFO insbesondere die Optimierung technologischer Strukturen sowie die Digitalisierung bei dem Autoteilegroßhändler vorangetrieben hat. Ab Juni wird er neuer COO bei Temot International, um dort die Veränderungsprozesse auf internationalem Terrain voranzutreiben. „Natürlich bedauern wir den Verlust unseres Vorstandsmitgliedes sehr. Für die Select AG werden wir dank unseres geschlossenen Führungsteams ohne Zweifel die Rahmenbedingungen schaffen, um die 25-jährige Erfolgsgeschichte der Select AG weiter voranzutreiben“, so der Select-Vorstandsvorsitzende Stephan Westbrock, der nach früheren Tätigkeiten in Diensten von Toyo oder Point S bzw. der in letzterer Kooperation aufgegangenen VRG (Vereinigte Reifenfachhändler GmbH & Co. KG) seit Sommer 2007 bei dem Autoteilegroßhändler ist. Als einer der umsatzstärksten Shareholder von Temot International werde man den Weg von Daniel Trost auch in Zukunft begleiten, heißt es. Insofern könne man sich bei der Select AG mit dem Verlust seines Vorstandsmitgliedes letztlich arrangieren, wie noch ergänzt wird. Zumal laut Westbrock eine positive Entwicklung von Temot International auch essenziell mit Blick auf die Select-Zukunftsstrategie sei.