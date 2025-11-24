B2B-Kunden ordern Ware am liebsten via Onlineshop ihrer Lieferanten

Aus Sicht des Softwareproviders Speed4Trade GmbH aus Altenstadt, der Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihre Handels-/Serviceprozesse UnterstÃ¼tzung bietet, ist ein Onlineauftritt bzw. Webshop fÃ¼r Hersteller und Hersteller und GroÃŸhÃ¤ndler von Kfz-Ersatzteilen mittlerweile unabdingbar.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ergebnisse des sogenannten B2B-Monitors 2025 der Unternehmensberatung Carpathia. Demnach kaufen 56 Prozent der fÃ¼r diese Studie befragten Unternehmen mindestens einmal oder mehrmals pro Woche bei ihrem wichtigsten Lieferanten digital ein. â€žEin vollstÃ¤ndiger, gut strukturierter Onlineshop mit klaren Angaben zu Lagerbestand, Lieferzeiten und Sortiment ist daher ein Mussâ€œ, so die AltenstÃ¤dter. Dabei liegt in der Gunst der B2B-Kunden der Kauf Ã¼ber die Onlineshops ihrer Lieferanten am weitesten vorn (75 Prozent) vor der Nutzung von E-Mails zu diesem Zweck (33 Prozent) und MarktplÃ¤tzen auf dem dritten Rang (29 Prozent). Bevorzugt Ã¼ber AuÃŸendienstler ordert lediglich ein FÃ¼nftel (20 Prozent).