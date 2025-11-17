Spatenstich: Pyrum Innovations beginnt in Perl-Besch mit Bauarbeiten

Mit Gästen aus Politik und Wirtschaft, darunter auch Landeswirtschaftsministers Jürgen Barke, hat Pyrum Innovations am vergangenen Freitag den ersten Spatenstich für seine zweites eigenes Werk gefeiert, das in Perl-Besch rund 40 Kilometer vom Stammsitz des Unternehmens in Dillingen (beides Saarland) entfernt entstehen soll. Pascal Klein, Gründer und Vorstandvorsitzender des Unternehmens, brachte in seiner Begrüßung seinen Stolz zum Ausdruck, mit dem Spatenstich ein weiteres Kapitel in der Entwicklung der Pyrum Innovations AG aufzuschlagen. Er verwies darauf, dass das Unternehmen erst kürzlich Zusagen in Höhe von 29,4 Millionen Euro vom Innovation Fund der EU (EIF) für ein Werk in Griechenland erhalten habe. Eine ähnlich hohe Förderung sei für ein Werk in Tschechien vorgesehen, das in Zusammenarbeit mit dem größten Energieanbieter des Landes entsteht. „In Deutschland und Europa wollen wir wachsen“, so Klein anlässlich des Baubeginns zum zweiten Pyrum-eigenen Werk am Freitag.

