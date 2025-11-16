Agritechnica lockt rund 476.000 Besucher nach Hannover

Die Agritechnica 2025 ist am Sonnabend zu Ende gegangen. Vom 9. bis 15. November lockte die Weltleitmesse der Landtechnik rund 476.000 Besucher aus 171 Ländern nach Hannover. Auf dem Messegelände präsentierten 2.849 Aussteller aus 52 Ländern modernste Technologien für einen nachhaltigen Fortschritt der globalen Agrarbranche. Unter ihnen waren auch viele Reifen- und Räderhersteller zu finden.

