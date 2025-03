Pyrum nennt weitere Details zum Tschechien-Bauprojekt

Nachdem seit Ende 2023 bekannt ist, dass Pyrum Innovations auch am Bau einer Pyrolyseanlage in Tschechien beteiligt sein wird, nennt das aus Dillingen/Saar stammende Recyclingunternehmen nun weitere Details dazu. Danach beteilige Pyrum sich mit 49 Prozent an einem noch zu gründenden Joint Venture, dessen Partner die tschechische Suas Group sein wird. Der Bau der neuen Anlage soll im zweiten Quartal 2025 in Vřesová beginnen und ist mit einer voraussichtlichen Laufzeit von 24 Monaten geplant, sodass die Fertigstellung für das Jahr 2027 angestrebt wird. Die geplante Anlage wird künftig jährlich 23.000 Tonnen Altreifen verarbeiten können. Das geplante Investitionsvolumen beträgt 1,4 Billionen Tschechische Kronen (57 Millionen Euro).