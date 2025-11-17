https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Im-Prager-Repraesentationshaus-wurde-am-vergangenen-Freitag-die-Vorstellung-des-neuen-Pirelli-Kalenders-Elements-gefeiert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-17 10:43:172025-11-17 10:43:17„Elements“ ist da – Pirelli feiert Vorstellung von The Cal 2026 in Prag
„Elements“ ist da – Pirelli feiert Vorstellung von The Cal 2026 in Prag
Am vergangenen Freitag hat Pirelli in Prag seinen neuen Kalender vorgestellt. Im Rahmen eines großangelegten Galaabends feierte der italienische Reifenhersteller dabei im Repräsentationshaus der tschechischen Hauptstadt am Platz der Republik nicht nur ein stückweit sich selbst, sondern vor allem „Elements“, wie der norwegische Fotograf und Regisseur Sølve Sundsbø die kommende Ausgabe von The Cal nennt, für die nun auch die Bilder öffentlich sind.
