„SightLine“ von Goodyear für Peugeot-Konzeptfahrzeug Polygon

Für das Peugeot-Konzeptfahrzeug Polygon hat Goodyear nicht nur drei Reifen namens „Urban“, „Player“ und „Explorer“ oder eine Lasertechnologie für farbige Gravuren auf deren Seitenwänden entwickelt, sondern es verfügt auch über auch die „SightLine“-Technologie des Reifenherstellers, um den Fahrer sowie die Assistenzsysteme des Wagens mit Reifen- und Straßeninformationen zu versorgen (Bild: Stellantis)

Mit seinem Konzeptfahrzeug Polygon hat die zu Stellantis zählende Automobilmarke Peugeot eigenen Worten zufolge das „Rad“ neu erfunden. Denn der kompakte Wagen mit weniger als vier Metern Länge, der als „Ausblick auf die Peugeot-Fahrzeuge von morgen“ gedacht ist, bietet unter anderem eine auf Steer-by-Wire-Technologie basierende sogenannte Hypersquare-Lenkung, soll „nahezu unendliche Möglichkeiten zur Personalisierung und Individualisierung“ bieten sowie unter Verwendung eines höheren Anteils recycelter Materialien, weniger Teile, austauschbarer Komponenten und neuer effizienter Fertigungsmethoden gefertigt sein. Bei alldem wurde das Thema Reifen nicht außer Acht gelassen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert