„SightLine“ von Goodyear für Peugeot-Konzeptfahrzeug Polygon

Mit seinem Konzeptfahrzeug Polygon hat die zu Stellantis zählende Automobilmarke Peugeot eigenen Worten zufolge das „Rad“ neu erfunden. Denn der kompakte Wagen mit weniger als vier Metern Länge, der als „Ausblick auf die Peugeot-Fahrzeuge von morgen“ gedacht ist, bietet unter anderem eine auf Steer-by-Wire-Technologie basierende sogenannte Hypersquare-Lenkung, soll „nahezu unendliche Möglichkeiten zur Personalisierung und Individualisierung“ bieten sowie unter Verwendung eines höheren Anteils recycelter Materialien, weniger Teile, austauschbarer Komponenten und neuer effizienter Fertigungsmethoden gefertigt sein. Bei alldem wurde das Thema Reifen nicht außer Acht gelassen.

