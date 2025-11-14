Reifen Straub und Borbet vertiefen Vertriebspartnerschaft beim Raddesign Y

Reifen Straub erhält nun die neue Farbvariante Black matt des Borbet-Klassikers Y zur exklusiven Vermarktung in Größen zwischen 16 und 20 Zoll (Bild: Reifen Straub)

Das Raddesign Y gehört unumstritten zu den markantesten Klassikern im Borbet-Portfolio. Nun erhält Reifen Straub – langjähriger Vertriebspartner des in Hallenberg-Hesborn ansässigen Räderherstellers – die neue Farbvariante Black matt des Y-Rades zur exklusiven Vermarktung in Größen von 6,5×16 bis 9,5×20 Zoll. Die Y-förmig verlaufenden Speichen, die sich mit einem sanften Knick vom Radkranz zur tiefen Radnabe ziehen, „verleihen dem Rad eine klare, dynamische Struktur“, betont man dazu beim Großhändler, wo man die neue Farbgebung als „Neuinterpretation eines klassischen Designs“ vorstellt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert