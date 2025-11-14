Reifen Straub und Borbet vertiefen Vertriebspartnerschaft beim Raddesign Y

Das Raddesign Y gehört unumstritten zu den markantesten Klassikern im Borbet-Portfolio. Nun erhält Reifen Straub – langjähriger Vertriebspartner des in Hallenberg-Hesborn ansässigen Räderherstellers – die neue Farbvariante Black matt des Y-Rades zur exklusiven Vermarktung in Größen von 6,5×16 bis 9,5×20 Zoll. Die Y-förmig verlaufenden Speichen, die sich mit einem sanften Knick vom Radkranz zur tiefen Radnabe ziehen, „verleihen dem Rad eine klare, dynamische Struktur“, betont man dazu beim Großhändler, wo man die neue Farbgebung als „Neuinterpretation eines klassischen Designs“ vorstellt.

