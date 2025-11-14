Automatisiertes ADAS-/Achsvermessungssystem Autel „IA1000“

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Autel-IA1000.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-14 09:13:382025-11-14 09:13:38Automatisiertes ADAS-/Achsvermessungssystem Autel „IA1000“
Als Autel-Vertriebspartner für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) hat Herth+Buss sein Produktportfolio mit dem „IA1000“ genannten ADAS- und Achsvermessungssystem Anbieters erweitert, wobei das Akronym bekanntlich für Advanced Driver Assistance System steht. Durch seine automatisierte und selbstjustierende Technik soll es die Fahrzeugvermessung und ADAS-Kalibrierung revolutionieren und Werkstätten als hochpräzise Lösung für eben diese Aufgaben dienen.
