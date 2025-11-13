RDKS bereitet Toyotas Proace City Probleme

Toyota ruft im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2023 und 14. März 2024 produzierte Fahrzeuge des Typs Proace City wegen Problemen mit deren indirektem Reifendruckkontrollsystem (RDKS) zurück. Aufgrund einer fehlerhaften Kalibrierung der Software des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) könne die Warnung bei zu niedrigem Reifendruck möglicherweise nicht bei der erforderlichen Mindestschwelle auslösen, so laut Safety Gate – dem EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich – die Begründung dafür. „Dies kann dazu führen, dass die Warnleuchte nicht aufleuchtet, verzögert aufleuchtet oder eine Fehlalarmmeldung ausgelöst wird. Dadurch kann sich bei zu niedrigem Reifendruck das Unfallrisiko erhöhen“, heißt es weiter. Betroffen sind Fahrzeuge mit den Modellkennungen und Fahrzeugidentifikationsnummern BPZMD# (GJ077661-GJ088523), BPZMA# (GJ078337-GJ086977) sowie BPZNN# (GJ077653).