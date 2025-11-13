https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Prometeon-AT02-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-13 10:06:302025-11-13 14:05:32Prometeon Serie 02: Neue Radialreifen für Traktoren, Erntemaschinen und Feldspritzen
Prometeon Serie 02: Neue Radialreifen für Traktoren, Erntemaschinen und Feldspritzen
Auf der diesjährigen Agritechnica präsentiert die Prometeon Tyre Group ihre Serie 02 für landwirtschaftliche Anwendungen. Zu den neuen Produkten gehören Radialreifen für Traktoren (AT02), Erntemaschinen (H02) und Feldspritzen (SX02). Diese sind mit Standard-, IF (Improved Flexion) oder VF (Very High Flexion) Technologie erhältlich.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!