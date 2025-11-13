Prometeon Serie 02: Neue Radialreifen für Traktoren, Erntemaschinen und Feldspritzen

Prometeon AT02

Auf der diesjährigen Agritechnica präsentiert die Prometeon Tyre Group ihre Serie 02 für landwirtschaftliche Anwendungen. Zu den neuen Produkten gehören Radialreifen für Traktoren (AT02), Erntemaschinen (H02) und Feldspritzen (SX02). Diese sind mit Standard-, IF (Improved Flexion) oder VF (Very High Flexion) Technologie erhältlich.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert