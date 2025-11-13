Prometeon Serie 02: Neue Radialreifen für Traktoren, Erntemaschinen und Feldspritzen

Auf der diesjährigen Agritechnica präsentiert die Prometeon Tyre Group ihre Serie 02 für landwirtschaftliche Anwendungen. Zu den neuen Produkten gehören Radialreifen für Traktoren (AT02), Erntemaschinen (H02) und Feldspritzen (SX02). Diese sind mit Standard-, IF (Improved Flexion) oder VF (Very High Flexion) Technologie erhältlich.

