Toyo-Absätze in Europa gehen weiter deutlich zurück – Neunmonatsbericht
Toyo Tire konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres zwar seine Umsätze leicht steigern, und das konzernweit um 3,5 Prozent. Da gleichzeitig aber der operative Gewinn um 5,5 Prozent nachgab, muss der japanische Hersteller gleichzeitig auch einen Rückgang seiner Marge um 1,5 Prozentpunkte hinnehmen. Ein Rückgang, der aus der Ferne betrachtet nicht dramatisch erscheint, zählt Toyo Tire mit einer Umsatzrendite von jetzt 16,6 Prozent doch immer noch zu den profitabelsten Reifenherstellern der Welt.
