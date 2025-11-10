Verlängerte Anmeldefrist für BRV-Reifenmanagerlehrgang

„Auf vielfache Nachfrage“ hat der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) die Anmeldefrist für seinen mit der ersten Seminarwoche am 19. Januar kommenden Jahres startenden Lehrgang zum „Manager im Reifenfachhandel“ (früherer Name: „Juniormanager im Reifenfachhandel“) um ein paar Wochen nach hinten verschoben. War ursprünglich heute Ultimo, können sich an einer Teilnahme Interessierte jetzt noch bis zum 5. Dezember über die Verbandswebsite dafür anmelden. Wer jedoch Modul 1 (Markt und Recht) der BRV-Fortbildung „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“ belegen will, muss sich ein wenig mehr sputen: Aktuelle Deadline für eine Anmeldung zu diesem Kurs ist schon in einer Woche bzw. am 17. November.