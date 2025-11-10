Agritechnica, die Weltleitmesse für Landtechnik, gestern in Hannover gestartet

Gestern Morgen hieß es nun endlich „Türen auf“ für die diesjährige Agritechnica in Hannover. Der erste Messetag war gleichzeitig auch der erste Thementag: Der „Innovation and Press Day“ bot besonders für Familienbetriebe, Lohnunternehmer, Young Professionals sowie die Fach- und Wirtschaftspresse besondere Programm-Highlights sowie die Gelegenheit, sich über technische Innovationen, Strategien und Trends des modernen Ackerbaus auszutauschen – ganz im Sinne des Leitthemas „Touch Smart Efficiency“. Im Fokus standen Themen wie Strategien und Trends im Pflanzenbau und die aktuellen sowie zukünftigen Herausforderungen in der Landwirtschaft. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalter erwartet für die diesjährige Agritechnica, die noch bis Sonnabend in Hannover läuft, wieder über 470.000 Besucher, angelockt durch rund 2.800 Aussteller aus über 50 Ländern. Mehr zur Weltleitmesse für Landtechnik können Sie in unserem jüngst erschienenen „Special zur Agritechnica“ erfahren, das hier auch für Nicht-Abonnenten als E-Paper abrufbar ist.