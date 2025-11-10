Keine Preiserhöhung, aber Neuheiten bei ATH

Der Werkstattausrüster ATH-Heinl (Illschwang) will zum Jahreswechsel seine Preise stabil halten bzw. „keine Preiserhöhung“ vornehmen. Dafür aber stellt das Unternehmen die eine oder andere Produktneuheit für 2026 vor: zwei Wucht- und eine Reifenmontagemaschine.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen