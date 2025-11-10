https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/ATH-Heinl-M74Z-Plus.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-10 14:46:372025-11-10 16:04:19Keine Preiserhöhung, aber Neuheiten bei ATH
Keine Preiserhöhung, aber Neuheiten bei ATH
Der Werkstattausrüster ATH-Heinl (Illschwang) will zum Jahreswechsel seine Preise stabil halten bzw. „keine Preiserhöhung“ vornehmen. Dafür aber stellt das Unternehmen die eine oder andere Produktneuheit für 2026 vor: zwei Wucht- und eine Reifenmontagemaschine.
