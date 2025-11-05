Porsche Macan fährt auf Sommerreifen von Continental aus dem Werk

Egal zu welcher Jahreszeit: Neben zahlreichen anderen Reifenherstellern sorgt auch Continental sorgt ganzjährig für die sichere Performance des Porsche Macan. Für das rein elektrisch angetriebene SUV liefert Continental sowohl den kompromisslos sportlich ausgelegten SportContact 6 als auch den komfortorientierten CrossContact RX für den Einsatz bei sommerlichen Bedingungen. Für die kalte Jahreszeit empfiehlt Porsche den WinterContact TS 860 S. Alle Reifen tragen die XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen