Porsche Macan fährt auf Sommerreifen von Continental aus dem Werk

Continental bereift Porsche Macan direkt im Werk

Egal zu welcher Jahreszeit: Neben zahlreichen anderen Reifenherstellern sorgt auch Continental sorgt ganzjährig für die sichere Performance des Porsche Macan. Für das rein elektrisch angetriebene SUV liefert Continental sowohl den kompromisslos sportlich ausgelegten SportContact 6 als auch den komfortorientierten CrossContact RX für den Einsatz bei sommerlichen Bedingungen. Für die kalte Jahreszeit empfiehlt Porsche den WinterContact TS 860 S. Alle Reifen tragen die XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit.

