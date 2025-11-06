OZ Super Sport: Neue Wege für Crossover- und SUV-Fans

OZ Super Sport Aluminiumrad

Mit dem neuen Modell OZ Super Sport präsentiert der italienische Motorsportausrüster ein Aluminiumrad, das bewusst aus der gewohnten Designsprache der Marke ausbricht. Es richtet sich an Fans von Crossover-Fahrzeugen und kompakten SUV

