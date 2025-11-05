https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Armando-Lima-Santos-fuer-Heuver-in-Lateinamerika.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-05 11:21:492025-11-05 11:21:49Heuver Banden will mit der Marke Albourgh Lateinamerika erobern
Heuver Banden will mit der Marke Albourgh Lateinamerika erobern
Nach der Einführung der ersten Reifenlinien für Lkw & Auflieger in den letzten drei Jahren auf dem europäischen Markt wird die Heuver-Marke Albourgh Tyres seinen Fokus auf Lateinamerika weiter ausbauen. Zum 1. Oktober 2025 übernahm Armando Lima Santos die Position des Vertriebsleiters für Albourgh LATAM.
