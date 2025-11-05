Heuver Banden will mit der Marke Albourgh Lateinamerika erobern

Nach der Einführung der ersten Reifenlinien für Lkw & Auflieger in den letzten drei Jahren auf dem europäischen Markt wird die Heuver-Marke Albourgh Tyres seinen Fokus auf Lateinamerika weiter ausbauen. Zum 1. Oktober 2025 übernahm Armando Lima Santos die Position des Vertriebsleiters für Albourgh LATAM.

