Goodyear kann EMEA-Zahlen leicht verbessern – Milliardenverlust

Goodyears Quartalszahlen verbesserten sich ausschließlich in der Region EMEA, wenn auch nur auf niedrigem Niveau (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Goodyear hat gestern Bilanz des zurückliegenden dritten Quartals gezogen. Die dazu vom US-amerikanischen Hersteller vorgelegten Zahlen bewegen sich dabei durchweg im roten Bereich. Ausnahme: die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) einschließlich Deutschland. Hier konnte Goodyear immerhin seine Umsätze und vor allem sein Betriebsergebnis um 4,4 bzw. 30,4 Prozent verbessern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert