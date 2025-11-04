https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Goodyears-Quartalszahlen-verbesserten-sich-ausschliesslich-in-der-Region-EMEA-wenn-auch-nur-auf-niedrigem-Niveau.webp 1472 1963 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-04 09:50:042025-11-04 09:50:04Goodyear kann EMEA-Zahlen leicht verbessern – Milliardenverlust
Goodyear kann EMEA-Zahlen leicht verbessern – Milliardenverlust
Goodyear hat gestern Bilanz des zurückliegenden dritten Quartals gezogen. Die dazu vom US-amerikanischen Hersteller vorgelegten Zahlen bewegen sich dabei durchweg im roten Bereich. Ausnahme: die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) einschließlich Deutschland. Hier konnte Goodyear immerhin seine Umsätze und vor allem sein Betriebsergebnis um 4,4 bzw. 30,4 Prozent verbessern.
