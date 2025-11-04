Goodyear kann EMEA-Zahlen leicht verbessern – Milliardenverlust

Goodyear hat gestern Bilanz des zurückliegenden dritten Quartals gezogen. Die dazu vom US-amerikanischen Hersteller vorgelegten Zahlen bewegen sich dabei durchweg im roten Bereich. Ausnahme: die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) einschließlich Deutschland. Hier konnte Goodyear immerhin seine Umsätze und vor allem sein Betriebsergebnis um 4,4 bzw. 30,4 Prozent verbessern.

