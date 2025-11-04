Gaebel wechselt von der WYZ Group zu Maxxis International

Nach über drei Jahrzehnten in Diensten des Reifenherstellers Continental in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Supply-Chain-Management sowie im Sommer 2024 dann zur WYZ Group gewechselt als Sales Manager für den deutschen Markt, hat Roman Gaebel am 1. November neue Aufgaben bei der Maxxis International GmbH übernommen. Bei dem Unternehmen mit Sitz im schleswig-holsteinischen Dägeling, das als deutscher Exklusivimporteur Reifen der Marken Maxxis und CST vertreibt mit Ausnahme von solchen für Fahrräder in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), verstärkt er seit Anfang des Monats das dortige Pkw-Vertriebsteam DACH. „Mit Roman Gaebel gewinnen wir einen ausgewiesenen Reifen- und Vertriebsexperten, der maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Aktivitäten in der DACH-Region weiter auszubauen“, sagt Mirka Dobrowolsky, Leiterin Pkw-Reifenvertrieb bei Maxxis International.