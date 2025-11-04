Stark-Future-Supermotomaschine ebenfalls ab Werk auf Dunlop-Reifen

Im Sommer schon hatte die bei Motorradreifen zu Goodyear zählende Reifenmarke Dunlop einen Erstausrüstungserfolg bei einer elektrisch angetriebenen Maschine von Stark Future vermelden können: Nach der Lieferung des „Geomax MX34“ für das Motocross-Modell VARG MX wird nun auch die Maschine VARG SM des Anbieters ab Werk von ihr bereift. Wie das Kürzel SM in der Modellbezeichnung des Elektromotorrades andeutet, handelt es sich hier um eine Supermotomaschine. Hinsichtlich deren Erstbereifung ist demnach die Wahl auf das laut dem Reifenhersteller in seinem Motorradkompetenzzentrum in Montluçon (Frankreich) entwickelte und dort auch gefertigte Profil „SportSmart TT“ gefallen. „Der Dunlop ‚SportSmart TT‘ ist einer der begehrtesten Hypersportreifen auf dem Markt und für uns daher die natürliche Wahl“, ist der Motorradhersteller laut Stark-Future-Gründer und -CEO Anton Wass bestrebt, mit ihm Fahrern ab Werk die bestmögliche Performance und das beste Fahrgefühl zu geben.

