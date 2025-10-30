Rückruf von Conti-Reifen zieht (OE-)Kreise

War vor Kurzem ein Rückruf von rund 5.400 Continental-/General-Reifen im US-Markt bekannt geworden, so zieht die Sache offenbar weitere Kreise. Ist die ganze Angelegenheit durch einen Hinweis seitens General Motors (GM) ins Rollen gekommen, ruft eben jener Automobilhersteller nun gut 22.900 Fahrzeuge zurück, die ab Werk auf einem der Profile der entsprechenden Größe aus dem betreffenden Produktionszeitraum stehen, das Teil des Conti-Rückrufes ist. Konkret handelt es sich gemäß bei der US-Verkehrsicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) verfügbaren Unterlagen um die Fahrzeugmodelle Cadillac Optic und Chevrolet Equinox EV des Modelljahrgangs 2025/2026, sofern bei ihnen in der 40. Kalenderwoche 2024 gefertigte Conti-Reifen des Typs „CrossContact RX“ als Erstausrüstung verbaut sind in der Größe 275/40 R21. „Bei einem oder mehreren dieser Reifen kann es zu einer teilweisen oder vollständigen Ablösung der Lauffläche kommen“, heißt es bei der NHTSA zum Grund für den GM-Rückruf.