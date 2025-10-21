Rückruf von knapp 5.400 Conti-/General-Reifen in Nordamerika

In den USA ruft Continental Tire the Americas LLC (CTA) insgesamt 5.362 Reifen der Marken Continental und General Tire zurück. Betroffen sind nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) die Conti-Profile „TerrainContact H/T” in der Größe LT265/60 R20 121/118R, „CrossContact LX25“ in 235/60 R18 107V und „CrossContact RX“ mit „ContiSeal“ in der Dimension 275/40 R21 107H sowie Generals „Grabber HTS 60“ in der Größe LT245/75/R17 121/118S. „Die Reifen wurden möglicherweise mit der falschen Gummimischung hergestellt, wodurch sich das Profil ablösen könnte. Ein Ablösen des Reifenprofils kann zu einem Reifenschaden führen und das Unfallrisiko erhöhen“, ist der NHTSA-Rückrufdatenbank dazu zu entnehmen.

Produziert wurden die Reifen in der 40. und 41. Kalenderwoche 2024 in dem US-Werk Sumter (North Carolina) des Herstellers, wobei davon ausgegangen wird, dass lediglich zehn Prozent der knapp 5.400 zurückgerufenen Reifen tatsächlich fehlerhaft sein könnten. Den Stein ins Rollen gebracht haben demnach Erstausrüstungslieferungen an General Motors. Zumal der Automobilhersteller Conti auf Reklamationen in Bezug auf teilweise Profilablösungen aufmerksam machte, eine Sichtprüfung auf unzureichende Haftung im entsprechenden Bereich hindeutete und der Reifenhersteller aufgrund des untypischen Erscheinungsbildes dann eine detailliertere Reifenanalyse einleitete und das Produktionswerk benachrichtigte.