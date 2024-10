„Richtige“ Motorräder stärker gefragt, Leichtkrafträder weniger

Wie sich den neuesten Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) entnehmen lässt, sind in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mit über alle Fahrzeugsegmente hinweg knapp 184.200 Maschinen fast drei Prozent weniger motorisierte Zweiräder neu zugelassen worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gegen den Trend stemmen sich dabei weiterhin die „richtigen“ Motorräder bzw. Krafträder mit einem Hubraum über 125 Kubikzentimeter: Bei ihnen kommen bis dato gut 114.700 erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommene Fahrzeuge einem Plus von annähernd zwei Prozent gleich. Für Kraftroller, die sich ebenfalls durch einen Hubraum jenseits der Marke von 125 Kubikzentimetern auszeichnen, wird demgegenüber ein rund einprozentiges Minus auf 15.300 Einheiten berichtet. Damit fällt der Rückgang lange nicht so groß aus wie bei den Leichtkrafträdern und -rollern (bis 125 Kubikzentimeter Hubraum), wo er sich angesichts bis dato 27.600 bzw. 26.500 Stück mit fast zehn respektive über 13 Prozent beinahe/gut im zweistelligen Bereich bewegt.