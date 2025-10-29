In Kooperation: TecAlliance und Alzura schaffen TecCom-Schnittstelle

Mit Blick auf ihre vor 25 Jahren gestartete B2B-Plattform TecCom hat die TecAlliance GmbH eine Kooperation mit der Alzura AG aus Kaiserslautern geschlossen, die als Betreiber unter anderem hinter dem sich an ebenfalls an Geschäftskunden richtenden Onlineangebot Tyre24 steht. Beide Partner haben demnach eine gemeinsame Schnittstelle geschaffen, welche die Interkonnektivität zwischen beiden Plattformen herstellt und den digitalen Handel im Automotive Aftermarket vereinfachen soll. Ziel der technischen Integration ist es, TecCom nutzende Großhändler und Hersteller ohne zusätzlichen Integrationsaufwand direkt an Alzuras B2B-Marktplatz anzubinden, um auf diese Weise – heißt es – „neue Reichweite und operative Effizienz für Anbieter und Händler zu schaffen“. Wobei sie die Wahlmöglichkeit hätten, ihre Produkte anonym oder direkt über die Plattform zu vertreiben, wie hinzugefügt wird.

