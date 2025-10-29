EU-Pkw-Markt wächst den dritten Monat in Folge – Über der Nulllinie

Der EU-weite Pkw-Markt wuchs im September bereits den dritten Monat in Folge, und zwar um immerhin zehn Prozent, wie der Herstellerverband ACEA dazu berichtet. Dies ist nicht nur das größte Wachstum im laufenden Jahr, sondern half dem Markt auch, im Jahresvergleich über die Nulllinie zu kommen: Von Januar bis einschließlich September ließen die EU-Europäer damit 0,9 Prozent mehr Pkw erstmals zu als im selben Zeitraum des Vorjahres; per Ende Juli stand der Markt noch mit 0,1 Prozent im Minus. In dem neuerlich Plus in der Zulassungsstatistik erkennt der Verband eine „Dynamik“, die „zum Teil durch die Einführung neuer Modelle vorangetrieben“ worden sei. Der deutsche Pkw-Markt entwickelte sich im Vergleich zu den EU-weiten Zahlen sogar noch etwas besser. Wie der Verband dazu mitteilt, lag das Plus im September hierzulande bei 12,8 Prozent, was kumuliert aber dennoch nur für ein Minus von 0,3 Prozent reicht. Dies hatte zuvor so auch bereits das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) berichtet.