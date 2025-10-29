Großer Toyo-Rückruf von gut 36.900 Reifen in den USA

Die Toyo Tire Holdings of Americas Inc. ruft in den USA zahlreiche verschiedene Reifenmodelle der Marken Toyo und Nitto zurück. Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) soll es sich um in Summe gut 36.900 Einheiten handeln, die hautsächlich in der dritten, teils aber auch in der vierten Kalenderwoche 2025 im US-Werk in White/Georgia des japanischen Herstellers produziert wurden. Davon sollen knapp 21.800 auf Toyo- und gut 15.100 auf Nitto-Profile entfallen (siehe die nebenstehenden Tabellen). Aufgrund Verunreinigungen während der Produktion könnte es bei den betroffenen Reifen letztlich zu einer teilweisen oder vollständigen Ablösung der Lauffläche bzw. des Gürtelpaketes kommen und damit zu einem Verlust der Fahrzeugkontrolle verbunden mit einem erhöhten Unfallrisiko, heißt es zum Grund für den Rückruf, der für hiesige Regionen im Übrigen ohne Belang ist. „Es wurden keine Reifen aus der Georgia-US-Produktion nach Europa geliefert. Die US-Reifenwerke produzieren ausschließlich für den US-Markt“, so der Hersteller auf konkrete Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG. Die von dem Rückruf betroffenen in den USA produzierten Reifen bestitzen demnach „keine E-Kennung und dürfen somit gar nicht nach Europa eingeführt werden“, wie es weiter dazu heißt.