TecRMI soll Werkstätten im Saisongeschäft Entlastung bieten

Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur eine Reihe von wintertypischen Fahrzeugproblemen mit sich angefangen bei Batterieausfällen und eingefrorenen Waschanlagen bis hin zu defekten Heizungs- oder Entfrostungssystemen. Gerade zu Saisonbeginn haben Kfz-Betriebe außerdem ordentlich zu tun mit der Reifenumrüstung inklusive Zurücksetzen von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS). Damit Werkstätten bei alldem nicht unnötig ausgebremst werden, legt die TecAlliance GmbH ihnen TecRMI ans Herz. „In dieser arbeitsintensiven Zeit zählt jede Minute. Werkstätten benötigen einen schnellen, zuverlässigen und herstellerkonformen Zugriff auf alle Informationen an einem Ort“, so das Unternehmen. Seine für Fachwerkstätten entwickelte Lösung biete genau das über die Kombination umfassender Reparaturdaten mit verifizierten Reparaturfällen. „Damit Techniker schneller, genauer und unter vollständiger Einhaltung der OEM-Richtlinien arbeiten können“, heißt es.

