Werkstattservice von Check24 bietet Kfz-Betrieben Potenzial

Mit seinem sogenannten Werkstattservice will die Vergleichsplattform Check24 den Onlinekauf von Reifen und deren Montage vor Ort in Kfz-Betrieben eigenen Worten zufolge „über eine digitale Buchungsstrecke nahtlos miteinander verknüpfen“. Davon sollen daran teilnehmende Serviceanbieter doppelt profitieren können einerseits durch eine steigende Anzahl an Neukunden sowie andererseits durch planbare Aufträge. „Wer seine Reifen über Check24 kauft, kann im Bestellprozess direkt eine Werkstatt in der Nähe auswählen. Die Reifen werden automatisch an die gewählte Werkstatt geliefert, und der gewünschte Service – etwa die Reifenmontage – lässt sich gleich online buchen und bezahlen. Zum vereinbarten Termin erscheinen die Kundinnen und Kunden in der Werkstatt, und der Auftrag kann ohne weiteren Aufwand durchgeführt werden. Das sorgt für effiziente Abläufe und eine gleichmäßigere Auslastung“, argumentiert das Unternehmen. Dies unter Verweis darauf, dass viele Betriebe besagten Check24-Service seinen Worten zufolge bereits „sehr erfolgreich“ nutzen.

