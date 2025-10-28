https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/NOVITEC-Ferrari-12-.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-28 08:11:292025-10-27 12:16:47Novitec veredelt den neuen Ferrari 12Cilindri
Novitec veredelt den neuen Ferrari 12Cilindri
Novitec hat sich den neuen Ferrari 12Cilindri vorgenommen und ihm ein maßgeschneidertes Veredlungsprogramm verpasst. Dazu gehören auch Aluminiumräder, die in Kooperation mit Vossen entwickelt wurden und durch die Wahl der 21-Zoll-Variante vorne und 22-Zoll-Variante hinten die keilförmige Optik des Boliden betonen.
