Novitec veredelt den neuen Ferrari 12Cilindri

Novitec hat sich den neuen Ferrari 12Cilindri vorgenommen und ihm ein maßgeschneidertes Veredlungsprogramm verpasst. Dazu gehören auch Aluminiumräder, die in Kooperation mit Vossen entwickelt wurden und durch die Wahl der 21-Zoll-Variante vorne und 22-Zoll-Variante hinten die keilförmige Optik des Boliden betonen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen